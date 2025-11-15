Cinéma un simple accident Espace François Simon Carolles

Cinéma un simple accident

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles Manche

Début : 2025-11-15 18:30:00

fin : 2025-11-15 20:20:00

Date(s) :

2025-11-15

Iran, de nos jours. Un homme croise par hasard celui qu’il croit être son ancien tortionnaire. Mais face à ce père de famille qui nie farouchement avoir été son bourreau, le doute s’installe.

1h 44min | Drame.

De Jafar Panahi Par Jafar Panahi.

Avec Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi.

Titre original Yek tasadef sadeh. .

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 47 00 56 88 contact@carolles-animations.fr

