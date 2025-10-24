Cinéma Un simple accident Cinéma Labor Dieulefit

Cinéma Un simple accident

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Début : 2025-10-24 21:00:00

fin : 2025-10-26

2025-10-24

Drame. En VOST. Durée 1h 42 mn

De Jafar Panahi

Avec Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com

English :

Drama. In VOST. Running time 1h 42 mn

By Jafar Panahi

With Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi

German :

Drama. In VOST. Dauer 1h 42 min

Von Jafar Panahi

Mit Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi

Italiano :

Dramma. In VOST. Durata 1h 42mn

Di Jafar Panahi

Con Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi

Espanol :

Drama. En VOST. Duración 1h 42 mn

Por Jafar Panahi

Protagonistas Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi

