Cinéma Un Simple Accident en VO Saint-Affrique

Cinéma Un Simple Accident en VO
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Début : Dimanche 2026-01-24
fin : 2026-01-25
2026-01-24 2026-01-25 2026-01-26
Iran, de nos jours.
Un homme croise par hasard celui qu’il croit être son ancien tortionnaire. Mais face à ce père de famille qui nie farouchement avoir été son bourreau, le doute s’installe.
1 octobre 2025 en salle | 1h 44min | Drame
De Jafar Panahi|
Par Jafar Panahi
Avec Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Ebrahim Azizi
Titre original Yek tasadef sadeh .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
English :
Iran, nowadays.
