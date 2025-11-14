Cinéma | Un simple accident Centre Culturel Langeac
Cinéma | Un simple accident
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14
1h 44min | Drame | De Jafar Panahi | Par Jafar Panahi | Avec Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi | Titre original Yek tasadef sadeh
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com
English :
1h 44min | Drama | By Jafar Panahi | Starring Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi | Original title Yek tasadef sadeh
German :
1h 44min | Drama | Von Jafar Panahi | Von Jafar Panahi | Mit Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi | Originaltitel Yek tasadef sadeh
Italiano :
1h 44min | Drammatico | Di Jafar Panahi | Con Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi | Titolo originale Yek tasadef sadeh
Espanol :
1h 44min | Drama | De Jafar Panahi | Protagonizada por Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi | Título original Yek tasadef sadeh
