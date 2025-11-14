Cinéma | Un simple accident Centre Culturel Langeac

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma | Un simple accident

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Début : 2025-11-14 20:30:00
1h 44min | Drame | De Jafar Panahi | Par Jafar Panahi | Avec Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi | Titre original Yek tasadef sadeh
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   lecinemalangeadois@gmail.com

English :

1h 44min | Drama | By Jafar Panahi | Starring Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi | Original title Yek tasadef sadeh

German :

1h 44min | Drama | Von Jafar Panahi | Von Jafar Panahi | Mit Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi | Originaltitel Yek tasadef sadeh

Italiano :

1h 44min | Drammatico | Di Jafar Panahi | Con Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi | Titolo originale Yek tasadef sadeh

Espanol :

1h 44min | Drama | De Jafar Panahi | Protagonizada por Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi | Título original Yek tasadef sadeh

L’événement Cinéma | Un simple accident Langeac a été mis à jour le 2025-10-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier