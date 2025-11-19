Cinéma Un simple accident Espace Animation Les Houches

Cinéma Un simple accident

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 20:30:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Un simple accident , de Jafar Panahi avec Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi France, Luxembourg, Iran 2025 Durée 1h42 Version Originale sous-titrée Palme d’Or Cannes 2025 Label Les Coups de cœur de Cinébus

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr

English :

Un simple accident , by Jafar Panahi with Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi France, Luxembourg, Iran 2025 Running time: 1h42 Original version with subtitles Palme d’Or Cannes 2025 Label Les Coups de c?ur de Cinébus

German :

Un simple accident von Jafar Panahi mit Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi Frankreich, Luxemburg, Iran 2025 Dauer: 1h42 Originalfassung mit Untertiteln Goldene Palme Cannes 2025 Label: Les Coups de c?ur de Cinébus

Italiano :

Un semplice incidente , di Jafar Panahi con Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi Francia, Lussemburgo, Iran 2025 Durata: 1h42 Versione originale con sottotitoli Palma d’oro Cannes 2025 Etichetta Les Coups de c?ur de Cinébus

Espanol :

Un simple accidente , de Jafar Panahi con Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi Francia, Luxemburgo, Irán 2025 Duración: 1h42 Versión original subtitulada Palma de Oro Cannes 2025 Label Les Coups de cœur de Cinébus

