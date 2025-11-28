Cinéma Un simple accident Salle des fêtes Pontorson

Cinéma Un simple accident

Salle des fêtes 2 place de l’Hôtel de ville Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28 21:45:00

Date(s) :

2025-11-28

Iran, de nos jours. Un homme croise par hasard celui qu’il croit être son ancien tortionnaire. Mais face à ce père de famille qui nie farouchement avoir été son bourreau, le doute s’installe.

Le film oscille entre drame psychologique et comédie noire, reflétant parfaitement le style unique de Jafar Panahi. Palme d’or au festival de Cannes 2025. .

Salle des fêtes 2 place de l’Hôtel de ville Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 40 49 10 09 ocac.pontorson@gmail.com

English : Cinéma Un simple accident

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cinéma Un simple accident Pontorson a été mis à jour le 2025-11-06 par OT MSM Normandie BIT Genêts