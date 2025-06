Cinéma « Un voyage en brouette » d’Arthur d’Haeyer Pranzac 26 juin 2025 20:30

Charente

Salle des Fêtes Pranzac Charente

Jeudi 2025-06-26 20:30:00

Un comédien poussant une brouette à tiroirs parcourt les 215 kilomètres qui séparent le village d’Angoisse et le lieu-dit La Joie.

Salle des Fêtes

Pranzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 29 75

English :

An actor pushing a wheelbarrow with drawers travels the 215 kilometers between the village of Angoisse and La Joie.

German :

Ein Schauspieler, der eine Schubkarre mit Schubladen schiebt, legt die 215 Kilometer zwischen dem Dorf Angoisse und dem Ort La Joie zurück.

Italiano :

Un attore che spinge una carriola con dei cassetti percorre i 215 chilometri che separano il villaggio di Angoisse da La Joie.

Espanol :

Un actor que empuja una carretilla con cajones recorre los 215 kilómetros que separan el pueblo de Angoisse de La Joie.

