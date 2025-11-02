CINÉMA UNE BATAILLE APRÈS L’AUTRE Balaruc-les-Bains

CINÉMA UNE BATAILLE APRÈS L’AUTRE Balaruc-les-Bains dimanche 2 novembre 2025.

CINÉMA UNE BATAILLE APRÈS L’AUTRE

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02 2025-11-08

Action, Comédie de Paul Thomas Anderson avec Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Teyana Taylor

Action, Comédie de Paul Thomas Anderson avec Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Teyana Taylor2h 42min |Tout public avec avertissementAncien révolutionnaire désabusé et paranoïaque, Bob vit en marge de la société, avec sa fille Willa, indépendante et pleine de ressources. Quand son ennemi juré refait surface après 16 ans et que Willa disparaît, Bob remue ciel et terre pour la retrouver, affrontant pour la première fois les conséquences de son passé… .

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 42 34 culture@mairie-balaruc-les-bains.fr

English :

Action, Comedy by Paul Thomas Anderson starring Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Teyana Taylor

German :

Action, Komödie von Paul Thomas Anderson mit Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Teyana Taylor

Italiano :

Azione, Commedia di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Teyana Taylor

Espanol :

Acción, Comedia de Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Teyana Taylor

L’événement CINÉMA UNE BATAILLE APRÈS L’AUTRE Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-10 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE