Cinéma Une bataille après l’autre Bischwiller

Cinéma Une bataille après l'autre

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Mercredi 2025-11-12 20:00:00

fin : 2025-11-12 22:42:00

Date(s) :

2025-11-12

Ancien révolutionnaire désabusé et paranoïaque, Bob vit en marge de la société, avec sa fille Willa, indépendante et pleine de ressources. Quand son ennemi juré refait surface après 16 ans et que Willa disparaît, Bob devra affronter son passé pour la retrouver…

L’excellent réalisateur Paul Thomas Anderson (Magnolia, There will be blood, …) propose un portrait tranchant de l’Amérique contemporaine avec un Leonardo Dicaprio au sommet de son art. Voilà l’une des œuvres les plus ambitieuses et complètes de cette année cinématographique et un grand favori des prochains Oscars.

Réalisateur Paul Thomas Anderson.

Avec Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Teyana Taylor.

Genre Comédie, drame En VOST.

Tout public avec avertissement.

https://mac-bischwiller.fr/agenda/une-bataille-apres-lautre/ .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

A disillusioned, paranoid former revolutionary, Bob lives on the bangs of society with his independent, resourceful daughter Willa. When his sworn enemy resurfaces after 16 years and Willa disappears, Bob must confront his past to find her?

German :

Der desillusionierte und paranoide Ex-Revolutionär Bob lebt mit seiner unabhängigen und einfallsreichen Tochter Willa am Rande der Gesellschaft. Als sein Erzfeind nach 16 Jahren wieder auftaucht und Willa verschwindet, muss Bob sich seiner Vergangenheit stellen, um sie zu finden..

Italiano :

Ex rivoluzionario disilluso e paranoico, Bob vive ai margini della società con la figlia Willa, indipendente e piena di risorse. Quando il suo nemico giurato riappare dopo 16 anni e Willa scompare, Bob deve affrontare il suo passato per ritrovarla?

Espanol :

Antiguo revolucionario desilusionado y paranoico, Bob vive al margen de la sociedad con su hija Willa, independiente y llena de recursos. Cuando su enemigo jurado reaparece después de 16 años y Willa desaparece, Bob debe enfrentarse a su pasado para encontrarla..

