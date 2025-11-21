Cinéma Une bataille aprés l’autre Cinéma Labor Dieulefit
Cinéma Une bataille aprés l’autre
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Début : 2025-11-21 21:00:00
fin : 2025-11-23
2025-11-21
Action, Comédie
Durée 2h 42mn
de et par Paul Thomas Anderson
Avec Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Teyana Taylor
Titre original One Battle After Another
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com
English :
Action, Comedy
Running time 2h 42mn
by and for Paul Thomas Anderson
Starring Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Teyana Taylor
Original title One Battle After Another
German :
Action, Komödie
Dauer 2h 42mn
von und mit Paul Thomas Anderson
Mit Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Teyana Taylor
Originaltitel One Battle After Another
Italiano :
Azione, Commedia
Durata 2h 42mn
di e per Paul Thomas Anderson
Interpreti: Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Teyana Taylor
Titolo originale Una battaglia dopo l’altra
Espanol :
Acción, Comedia
Duración 2h 42mn
por y para Paul Thomas Anderson
Protagonistas Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Teyana Taylor
Título original One Battle After Another
