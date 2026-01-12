Cinéma Une bataille après l’autre en VO et VF

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-21

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-21 2026-01-24 2026-01-25

Ancien révolutionnaire désabusé et paranoïaque, Bob vit en marge de la société, avec sa fille Willa, indépendante et pleine de ressources.

Tout public avec avertissement.

Quand son ennemi juré refait surface après 16 ans et que Willa disparaît, Bob remue ciel et terre pour la retrouver, affrontant pour la première fois les conséquences de son passé…

24 septembre 2025 en salle | 2h 42min | Action, Comédie, Drame

De Paul Thomas Anderson Par Paul Thomas Anderson

Avec Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Chase Infiniti

Titre original One Battle After Another .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A disillusioned, paranoid former revolutionary, Bob lives on the bangs of society with his independent, resourceful daughter Willa.

L’événement Cinéma Une bataille après l’autre en VO et VF Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-01-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)