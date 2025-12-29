Cinéma Une Enfance Allemande Ile d’Amrum

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-14

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-14 2026-01-15 2026-01-17 2026-01-18 2026-01-19

Printemps 1945, sur l’île d’Amrum, au large de l’Allemagne.

Dans les derniers jours de la guerre, Nanning, 12 ans, brave une mer dangereuse pour chasser les phoques, pêche de nuit et travaille à la ferme voisine pour aider sa mère à nourrir la famille. Lorsque la paix arrive enfin, de nouveaux conflits surgissent, et Nanning doit apprendre à tracer son propre chemin dans un monde bouleversé.

24 décembre 2025 en salle | 1h 33min | Drame, Guerre

De Fatih Akın|

Par Fatih Akın, Hark Bohm

Avec Jasper Billerbeck, Laura Tonke, Diane Kruger

Titre original Amrum .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spring 1945, on the island of Amrum, off the coast of Germany.

L’événement Cinéma Une Enfance Allemande Ile d’Amrum Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-12-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)