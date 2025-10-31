CINÉMA UNE NUIT DE FRISSONS POUR CEUX QUI N’ONT PAS PEUR Grenade

CINÉMA UNE NUIT DE FRISSONS POUR CEUX QUI N’ONT PAS PEUR Grenade vendredi 31 octobre 2025.

CINÉMA UNE NUIT DE FRISSONS POUR CEUX QUI N’ONT PAS PEUR

L’ENTRACT CINÉMA Grenade Haute-Garonne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Préparez-vous à une soirée où l’horreur prend toutes ses formes intime, surnaturelle et terriblement glaçante. Trois films, trois visions du cauchemar, pour une expérience qui vous tiendra en haleine jusqu’au bout de la nuit.

18h30 TOGETHER

Un couple en quête d’un nouveau départ quitte la ville pour s’installer à la campagne. Mais ce qui devait être un havre de paix se transforme rapidement en cauchemar. Entre tensions grandissantes et événements inquiétants, leur rêve champêtre devient un huis clos terrifiant.

21h00 CONJURING L’HEURE DU JUGEMENT

23h30 LA NUIT DES CLOWNS 5.5 .

L’ENTRACT CINÉMA Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 74 62 34 contact@grenadecinema.fr

English :

Get ready for an evening of horror in all its forms: intimate, supernatural and frighteningly chilling. Three films, three visions of nightmare, for an experience that will keep you on the edge of your seat until the end of the night.

German :

Bereiten Sie sich auf einen Abend vor, an dem der Horror alle seine Formen annimmt: intim, übernatürlich und schrecklich frostig. Drei Filme, drei Visionen des Albtraums, für ein Erlebnis, das Sie bis zum Ende der Nacht in Atem halten wird.

Italiano :

Preparatevi a una serata all’insegna dell’horror in tutte le sue forme: intimo, soprannaturale e terribilmente agghiacciante. Tre film, tre visioni dell’incubo, per un’esperienza che vi terrà col fiato sospeso fino alla fine della serata.

Espanol :

Prepárese para una velada de terror en todas sus formas: íntima, sobrenatural y terroríficamente escalofriante. Tres películas, tres visiones de la pesadilla, para una experiencia que le mantendrá en vilo hasta el final de la noche.

L’événement CINÉMA UNE NUIT DE FRISSONS POUR CEUX QUI N’ONT PAS PEUR Grenade a été mis à jour le 2025-10-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE