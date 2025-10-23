Cinéma | Une place pour Pierrot | Cayres Cayres

Cinéma | Une place pour Pierrot | Cayres Cayres jeudi 23 octobre 2025.

Cinéma | Une place pour Pierrot | Cayres

Salle des volcans Cayres Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 20:00:00

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Pierrot, 45 ans, est autiste et vit dans un foyer médicalisé. Déterminée à lui offrir une vie digne, sa sœur Camille le prend chez elle et se met en quête d’un endroit mieux adapté à sa différence.

.

Salle des volcans Cayres 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Pierrot, 45, is autistic and lives in a nursing home. Determined to give him a dignified life, his sister Camille takes him in and starts looking for a place better suited to his difference.

German :

Der 45-jährige Pierrot ist Autist und lebt in einem Pflegeheim. Seine Schwester Camille will ihm ein würdiges Leben ermöglichen und nimmt ihn zu sich nach Hause.

Italiano :

Pierrot, 45 anni, è autistico e vive in una casa di riposo. Decisa a dargli una vita dignitosa, la sorella Camille lo accoglie e inizia a cercare un posto più adatto alla sua diversità.

Espanol :

Pierrot, de 45 años, es autista y vive en una residencia. Decidida a darle una vida digna, su hermana Camille lo acoge y empieza a buscar un lugar más adaptado a su diferencia.

L’événement Cinéma | Une place pour Pierrot | Cayres Cayres a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire