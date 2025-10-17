Cinéma Une place pour Pierrot Cinéma Labor Dieulefit

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Début : 2025-10-17 21:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-17

Comédie dramatique. Durée 1h 39mn

De Hélène Medigue

Par Hélène Medigue, Stéphane Cabel

Avec Marie Gillain, Grégory Gadebois, Patrick Mille

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com

English :

Dramatic comedy. Running time 1h 39mn

By Hélène Medigue

By Hélène Medigue, Stéphane Cabel

With Marie Gillain, Grégory Gadebois, Patrick Mille

German :

Dramatische Komödie. Dauer 1h 39mn

Von Hélène Medigue

Von Hélène Medigue, Stéphane Cabel

Mit Marie Gillain, Grégory Gadebois, Patrick Mille

Italiano :

Commedia drammatica. Durata 1h 39mn

Di Hélène Medigue

Di Hélène Medigue, Stéphane Cabel

Con Marie Gillain, Grégory Gadebois, Patrick Mille

Espanol :

Comedia dramática. Duración 1h 39mn

Por Hélène Medigue

Por Hélène Medigue, Stéphane Cabel

Con Marie Gillain, Grégory Gadebois, Patrick Mille

