Cinéma | Une place pour Pierrot Centre Culturel Langeac

Cinéma | Une place pour Pierrot

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire

Début : 2025-10-29 20:30:00
fin : 2025-10-29

2025-10-29

1h 39min | Comédie dramatique | De Hélène Medigue | Par Hélène Medigue, Stéphane Cabel | Avec Marie Gillain, Grégory Gadebois, Patrick Mille
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   lecinemalangeadois@gmail.com

English :

1h 39min | Comedy drama | By Hélène Medigue | By Hélène Medigue, Stéphane Cabel | With Marie Gillain, Grégory Gadebois, Patrick Mille

German :

1h 39min | Drama-Komödie | Von Hélène Medigue | Von Hélène Medigue, Stéphane Cabel | Mit Marie Gillain, Grégory Gadebois, Patrick Mille

Italiano :

1h 39min | Commedia drammatica | Da Hélène Medigue | Di Hélène Medigue, Stéphane Cabel | Con Marie Gillain, Grégory Gadebois, Patrick Mille

Espanol :

1h 39min | Comedia dramática | De Hélène Medigue | Por Hélène Medigue, Stéphane Cabel | Con Marie Gillain, Grégory Gadebois, Patrick Mille

