Cinéma Une Place pour Pierrot Saint-Affrique

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Début : Samedi 2025-10-17

fin : 2025-10-18

2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19

Pierrot, 45 ans, est autiste et vit dans un foyer médicalisé.

Déterminée à lui offrir une vie digne, sa sœur Camille le prend chez elle et se met en quête d’un endroit mieux adapté à sa différence. Le chemin est long mais c’est la promesse d’une nouvelle vie, au sein de laquelle chacun trouvera sa place.

10 septembre 2025 en salle | 1h 39min | Comédie dramatique

De Hélène Medigue

| Par Hélène Medigue, Stéphane Cabel

Avec Marie Gillain, Grégory Gadebois, Patrick Mille .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

Pierrot, 45, is autistic and lives in a nursing home.

German :

Der 45-jährige Pierrot ist Autist und lebt in einem Pflegeheim.

Italiano :

Pierrot, 45 anni, è autistico e vive in una casa di riposo.

Espanol :

Pierrot, de 45 años, es autista y vive en una residencia.

