Cinéma Une Place pour Pierrot Saint-Affrique
Cinéma Une Place pour Pierrot
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date :
Début : Samedi 2025-10-17
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19
Pierrot, 45 ans, est autiste et vit dans un foyer médicalisé.
Déterminée à lui offrir une vie digne, sa sœur Camille le prend chez elle et se met en quête d’un endroit mieux adapté à sa différence. Le chemin est long mais c’est la promesse d’une nouvelle vie, au sein de laquelle chacun trouvera sa place.
10 septembre 2025 en salle | 1h 39min | Comédie dramatique
De Hélène Medigue
| Par Hélène Medigue, Stéphane Cabel
Avec Marie Gillain, Grégory Gadebois, Patrick Mille .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
English :
Pierrot, 45, is autistic and lives in a nursing home.
German :
Der 45-jährige Pierrot ist Autist und lebt in einem Pflegeheim.
Italiano :
Pierrot, 45 anni, è autistico e vive in una casa di riposo.
Espanol :
Pierrot, de 45 años, es autista y vive en una residencia.
