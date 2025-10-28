Cinéma « Une place pour Pierrot » Saint-Sébastien

Cinéma « Une place pour Pierrot » Saint-Sébastien mardi 28 octobre 2025.

Cinéma « Une place pour Pierrot »

Salle des fêtes Saint-Sébastien Creuse

Début : 2025-10-28

fin : 2025-10-28

2025-10-28

Projection du film « Une place pour Pierrot », durée 1h39 .

Salle des fêtes Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 81 58 72

