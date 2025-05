Cinéma « Une pointe d’amour » – Camarès, 30 mai 2025 07:00, Camarès.

Aveyron

Cinéma « Une pointe d’amour » Camarès Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif normal

Début : 2025-05-30

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-05-30

Séance les vendredis et samedis à 21h et les dimanches à 17h. Un film par semaine à l’affiche.

Mélanie, avocate, atteinte d’une maladie incurable, a décidé qu’il était temps de profiter de la vie ! Elle embarque Benjamin, son ami de toujours, dans un périple vers l’Espagne pour explorer enfin leur sensualité dans une maison close. Les voici à bord d’un van, conduit par Lucas, un chauffeur bourru sorti de prison la veille. Contrairement à Mélanie, Benjamin ne semble pas pressé d’arriver et fait tout pour prolonger cet improbable voyage à ses côtés…

de Maël PIRIOU

Avec Julia Piaton, Grégory Gadebois, Quentin Dolmaire

Camarès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 52 13 cinemaletemple.camares@orange.fr

English :

Fridays and Saturdays at 9pm and Sundays at 5pm. One film per week.

German :

Vorstellungen freitags und samstags um 21 Uhr und sonntags um 17 Uhr. Ein Film pro Woche auf dem Spielplan.

Italiano :

Proiezioni il venerdì e il sabato alle 21.00 e la domenica alle 17.00. Un film a settimana.

Espanol :

Proyecciones viernes y sábados a las 21.00 horas y domingos a las 17.00 horas. Una película por semana.

L’événement Cinéma « Une pointe d’amour » Camarès a été mis à jour le 2025-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)