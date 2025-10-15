Cinéma Une pointe d’amour Cussac

Chapiteau de la Fontanelle Cussac Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR

Synopsis Mélanie, avocate, atteinte d’une maladie incurable, a décidé qu’il était temps de profiter de la vie. Elle embarque Benjamin, son ami de toujours, dans un périple vers l’Espagne pour explorer enfin leur sensualité dans une maison close. Les voici à bord d’un van délabré, conduit par Lucas, un chauffeur bourru sorti de prison la veille. Contrairement à Mélanie, Benjamin ne semble pas pressé d’arriver et fait d’ailleurs tout pour prolonger cet improbable voyage à ses côtés. .

Chapiteau de la Fontanelle Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 94 35

