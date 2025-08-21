Cinéma Une pointe d’amour Meuzac
Cinéma Une pointe d'amour Meuzac jeudi 21 août 2025.
Cinéma Une pointe d’amour
Meuzac Haute-Vienne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-08-21
fin : 2025-08-21
2025-08-21
Ciné Plus Limousin et la municipalité de Meuzac vous propose le film « Une pointe d’amour », à la salle des fêtes. .
Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
