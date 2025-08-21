Cinéma Une pointe d’amour Meuzac

Cinéma Une pointe d’amour Meuzac jeudi 21 août 2025.

Meuzac Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-08-21
Ciné Plus Limousin et la municipalité de Meuzac vous propose le film « Une pointe d’amour », à la salle des fêtes.   .

Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

