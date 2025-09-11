Cinéma Gourou Espace culturel Belle Arrivée Nueil-les-Aubiers
Cinéma Gourou Espace culturel Belle Arrivée Nueil-les-Aubiers jeudi 12 mars 2026.
Cinéma Gourou
Espace culturel Belle Arrivée 46 Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Une fois par mois, la ville fait venir le cinéma à Nueil-Les-Aubiers, en partenariat avec le Centre Socio-culturel et le Centre Régional de la Promotion du Cinéma.
Projection du film Gourou . .
Espace culturel Belle Arrivée 46 Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 65 65 communication@ville-nueil-les-aubiers.fr
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English : Cinéma Gourou
L’événement Cinéma Gourou Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-03-08 par OT Bocage Bressuirais