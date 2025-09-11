Cinéma Gourou Espace culturel Belle Arrivée Nueil-les-Aubiers

Cinéma Gourou

Espace culturel Belle Arrivée 46 Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Une fois par mois, la ville fait venir le cinéma à Nueil-Les-Aubiers, en partenariat avec le Centre Socio-culturel et le Centre Régional de la Promotion du Cinéma.

Projection du film Gourou . .

Espace culturel Belle Arrivée 46 Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 65 65 communication@ville-nueil-les-aubiers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Gourou

L’événement Cinéma Gourou Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-03-08 par OT Bocage Bressuirais