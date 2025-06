CINÉMA « VACANCES FORCEES » Palavas-les-Flots 9 juillet 2025 07:00

Hérault

CINÉMA « VACANCES FORCEES » 16 avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Début : 2025-07-09

fin : 2025-07-09

2025-07-09

2025-07-11

2025-07-16

2025-07-25

Cinéma Vacances forcées de François Prévôt-Leygonie Durée 1h40 Tarifs 6€ (tarif plein), 5€ (tarif réduit), 40€ (carte d’abonnement 10 places) Infos 04 67 07 73 34 www.cineplan-cinema-itinerant.fr

Suite à une erreur de réservation, deux familles que tout oppose, ainsi qu’un éditeur un peu snob et l’influenceuse qu’il souhaite publier, sont contraints de partager une sublime maison de vacances. Le choc des cultures est immédiat, entre habitudes incompatibles et personnalités bien affirmées. Pourtant, malgré les tensions et les quiproquos, ces vacances forcées prennent une tournure inattendue et se révèlent une aventure pleine de surprises et d’éclats de rire. .

16 avenue Maréchal Joffre

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

English :

Vacances forcées » by François Prévôt-Leygonie Running time 1h40 Prices: 6? (full price), 5? (reduced price), 40? (10-seat season ticket) Information: 04 67 07 73 34 www.cineplan-cinema-itinerant.fr

German :

Kino « Vacances forcées » von François Prévôt-Leygonie Dauer 1h40 Preise: 6? (voller Preis), 5? (ermäßigter Preis), 40? (Abonnementkarte für 10 Plätze) Infos: 04 67 07 73 34 www.cineplan-cinema-itinerant.fr

Italiano :

Vacances forcées » (Vacanze forzate) di François Prévôt-Leygonie Durata: 1 ora e 40 minuti Biglietti: 6 euro (intero), 5 euro (ridotto), 40 euro (abbonamento 10 posti) Informazioni: 04 67 07 73 34 www.cineplan-cinema-itinerant.fr

Espanol :

Vacances forcées » (Vacaciones forzadas) de François Prévôt-Leygonie Duración: 1 hora 40 minutos Entradas: 6 euros (tarifa normal), 5 euros (con descuento), 40 euros (abono de 10 plazas) Información: 04 67 07 73 34 www.cineplan-cinema-itinerant.fr

