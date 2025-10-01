Cinéma Valeur sentimentale Bischwiller

Cinéma Valeur sentimentale Bischwiller mercredi 1 octobre 2025.

Cinéma Valeur sentimentale

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-10-01 20:00:00

fin : 2025-10-01 22:13:00

2025-10-01

Agnes et Nora voient leur père débarquer après de longues années d’absence. Réalisateur de renom, il propose à Nora, comédienne de théâtre, de jouer dans son prochain film, mais celle-ci refuse avec défiance. Il propose alors le rôle à une jeune star hollywoodienne, ravivant des souvenirs de famille douloureux.

Grand prix du dernier festival de Cannes, Valeur Sentimentale est aussi élégant que maîtrisé. Définitivement l’une des œuvres inoubliables de cette année.

Réalisateur Joachim Trier.

Avec Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas.

Durée 2h13.

Comédie dramatique En VOST.

Grand Prix Festival de Cannes 2025.

https: mac-bischwiller.fr agenda valeur-sentimentale .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

Agnes and Nora see their father arrive after a long absence. A renowned director, he offers Nora, a stage actress, a part in his next film, but she defiantly refuses. He then offers the role to a young Hollywood star, reviving painful family memories.

German :

Agnes und Nora erleben, dass ihr Vater nach langen Jahren der Abwesenheit wieder auftaucht. Er ist ein bekannter Regisseur und bietet der Theaterschauspielerin Nora an, in seinem nächsten Film mitzuspielen, doch sie lehnt trotzig ab. Daraufhin bietet er die Rolle einem jungen Hollywoodstar an und weckt damit schmerzhafte Familienerinnerungen.

Italiano :

Agnes e Nora vedono arrivare il padre dopo una lunga assenza. Un famoso regista chiede a Nora, un’attrice di teatro, di recitare nel suo prossimo film, ma lei si rifiuta con decisione. Il padre offre allora il ruolo a una giovane star di Hollywood, facendo rivivere dolorosi ricordi di famiglia.

Espanol :

Agnes y Nora ven llegar a su padre tras una larga ausencia. El famoso director le pide a Nora, actriz de teatro, que protagonice su próxima película, pero ella se niega desafiante. Entonces le ofrece el papel a una joven estrella de Hollywood, reviviendo dolorosos recuerdos familiares.

