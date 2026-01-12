Cinéma Valeur Sentimentale en VO Saint-Affrique
Cinéma Valeur Sentimentale en VO
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date :
Début : Jeudi 2026-01-21
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-21 2026-01-22 2026-01-26
Agnes et Nora voient leur père débarquer après de longues années d’absence.
Réalisateur de renom, il propose à Nora, comédienne de théâtre, de jouer dans son prochain film, mais celle-ci refuse avec défiance. Il propose alors le rôle à une jeune star hollywoodienne, ravivant des souvenirs de famille douloureux.
20 août 2025 en salle | 2h 13min | Drame
De Joachim Trier|
Par Joachim Trier, Eskil Vogt
Avec Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas
Titre original Affeksjonsverdi .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
English :
Agnes and Nora see their father arrive after a long absence.
