Cinéma Valeur Sentimentale en VO Saint-Affrique

Cinéma Valeur Sentimentale en VO

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Début : Jeudi 2026-01-21

fin : 2026-01-22

2026-01-21 2026-01-22 2026-01-26

Agnes et Nora voient leur père débarquer après de longues années d’absence.

Réalisateur de renom, il propose à Nora, comédienne de théâtre, de jouer dans son prochain film, mais celle-ci refuse avec défiance. Il propose alors le rôle à une jeune star hollywoodienne, ravivant des souvenirs de famille douloureux.

20 août 2025 en salle | 2h 13min | Drame

De Joachim Trier|

Par Joachim Trier, Eskil Vogt

Avec Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas

Titre original Affeksjonsverdi .

