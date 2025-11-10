Cinéma Valigny
Cinéma
Foyer Rural Valigny Allier
Le foyer rural de Valigny projette une séance de cinéma. Ouvert à tous.
Foyer Rural Valigny 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 60 01 maxou.hintzen@orange.fr
English :
The Valigny Foyer Rural is screening a film. Open to all.
German :
Das Foyer rural von Valigny zeigt eine Filmvorführung. Offen für alle.
Italiano :
Il Foyer Rural di Valigny proietta un film. Aperto a tutti.
Espanol :
El Valigny Foyer Rural proyecta una película. Abierta a todos.
