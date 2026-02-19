Cinéma Vent Debout

Maison du Parc national et de la vallée LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 20:30:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Figure incontestable de l’alpinisme pyrénéen, Patrice de Bellefon se fait remarquer dès les années soixante pour ses exploits, ses coups de gueule et son livre Les 100 plus belles courses dans les Pyrénées .

Il est l’un des premiers guides de haute montagne à proposer des expéditions dans les massifs lointains. Il crée Gypaaile, la première marque de parapente dans les Pyrénées. Il est à l’initiative de l’inscription du massif du Mont Perdu sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Sans renier la pratique conquérante de ses jeunes années, Patrice de Bellefon s’en éloigne peu à peu pour s’intéresser davantage aux hommes et aux vallées des Pyrénées.

Ses réflexions philosophiques, son esprit critique et sa sensibilité à l’écologie le conduisent à modifier son rapport à la haute montagne, jusqu’à renoncer à traverser un océan et tout un continent pour parcourir une arête de neige et de roc, si belle soit-elle.

Ce film retrace le parcours de ce montagnard hyperactif et vent debout qui, à 87 ans, continue de s’indigner, d’écrire, de publier, de peindre et de courir les sommets avec une incroyable rage de vivre.

> Tarifs adulte 7€, étudiant 6€, enfant 5€, abonné 5,80€

> Tout public. .

Maison du Parc national et de la vallée LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38

English :

An indisputable figure in Pyrenean mountaineering, Patrice de Bellefon made a name for himself in the 1960s with his exploits, his outbursts and his book Les 100 plus belles courses dans les Pyrénées .

He was one of the first mountain guides to offer expeditions to remote massifs. He created Gypaaile, the first paragliding brand in the Pyrenees. He was behind the inclusion of the Mont Perdu massif on UNESCO?s World Heritage List. Without denying the conquering skills of his youth, Patrice de Bellefon is gradually moving away from them to take a greater interest in the people and valleys of the Pyrenees.

His philosophical reflections, his critical spirit and his sensitivity to ecology led him to modify his relationship with the high mountains, to the point of renouncing crossing an ocean and an entire continent to climb a ridge of snow and rock, however beautiful it may be

This film retraces the journey of this hyperactive mountaineer who, at 87, continues to protest, write, publish, paint and climb with an incredible zest for life.

