CINÉMA ; VENTE D’AFFICHES DE FILMS Cinéma Paradiso Nort-sur-Erdre

Vente d’affiches de cinéma

La prochaine vente d’affiches aura lieu le samedi 7 mars 2026 entre 11h00 et 12h00 au cinéma PARADISO, 24 boulevard de la gare à Nort-sur-Erdre.

Merci d’effectuer vos réservations sur le site avant de vous présenter à la vente.

Les affiches sont archivées et nous ne pouvons pas vous les présenter pour les choisir.

Les affiches actuellement disponibles sont présentées sur le site internet

Leur disponibilité par taille est signalée par un dans la colonne correspondante.

Petite affiche (40×60 cm) 2€50

Grande affiche (120×160 cm) 5€00

Cliquez sur une ligne pour visualiser l’affiche et la réserver. .

Cinéma Paradiso 24 Boulevard de la Gare Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Sale of movie posters

