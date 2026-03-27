Cinéma Victor comme tout le monde Salle des fêtes Mouchard
Cinéma Victor comme tout le monde Salle des fêtes Mouchard mardi 21 avril 2026.
Cinéma Victor comme tout le monde
Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard Jura
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 20:30:00
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Cinéma Victor comme tout le monde
Mardi 21 avril à 20h30 à la salle des fêtes de Mouchard
De Pascal Bonitzer
Avec Fabrice Luchini, Chiara Mastroianni, Marie Narbonne
Comédie dramatique France 1h28
Habité par Victor Hugo, le comédien Robert Zucchini traîne une douce mélancolie lorsqu’il n’est pas sur scène. Chaque soir, il remplit les salles en transmettant son amour des mots. Jusqu’au jour où réapparaît sa fille, qu’il n’a pas vue grandir… Et si aimer, pour une fois, valait mieux qu’admirer ?
Public
Adultes .
Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 74 74 animation@valdamour.com
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English : Cinéma Victor comme tout le monde
L’événement Cinéma Victor comme tout le monde Mouchard a été mis à jour le 2026-03-27 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR
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