Cinéma Victor comme tout le monde Salle des fêtes Mouchard

Cinéma Victor comme tout le monde

Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard Jura

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 20:30:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Cinéma Victor comme tout le monde

Mardi 21 avril à 20h30 à la salle des fêtes de Mouchard

De Pascal Bonitzer

Avec Fabrice Luchini, Chiara Mastroianni, Marie Narbonne

Comédie dramatique France 1h28

Habité par Victor Hugo, le comédien Robert Zucchini traîne une douce mélancolie lorsqu’il n’est pas sur scène. Chaque soir, il remplit les salles en transmettant son amour des mots. Jusqu’au jour où réapparaît sa fille, qu’il n’a pas vue grandir… Et si aimer, pour une fois, valait mieux qu’admirer ?

Public

Adultes .

Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 74 74 animation@valdamour.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Victor comme tout le monde

L’événement Cinéma Victor comme tout le monde Mouchard a été mis à jour le 2026-03-27 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR