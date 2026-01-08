Cinéma Vie privée Camarès

Cinéma Vie privée

Séances les vendredi et samedi à 21h et le dimanche à 17h. Un film par semaine à l’affiche.

de Rebecca Zlotowski

avec Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira

Tout public

Lilian Steiner est une psychiatre reconnue. Quand elle apprend la mort de l’une de ses patientes, elle se persuade qu’il s’agit d’un meurtre. Troublée, elle décide de mener son enquête.

Camarès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 52 13 cinemaletemple.camares@orange.fr

English :

Screenings Fridays and Saturdays at 9pm and Sundays at 5pm. One film per week.

