Cinéma Vie Privée Saint-Affrique

Cinéma Vie Privée

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Début : Lundi 2025-12-24

fin : 2025-12-29

2025-12-24 2025-12-25 2025-12-28 2025-12-29 2025-12-30

Lilian Steiner est une psychiatre reconnue.

Quand elle apprend la mort de l’une de ses patientes, elle se persuade qu’il s’agit d’un meurtre. Troublée, elle décide de mener son enquête.

26 novembre 2025 en salle | 1h 45min | Drame, Policier, Thriller

De Rebecca Zlotowski

| Par Rebecca Zlotowski, Anne Berest

Avec Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira .

Lilian Steiner is a renowned psychiatrist.

