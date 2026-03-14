Cinéma

Villefranche-de-Panat Aveyron

Tarif : 4.5 – 4.5 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-13

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

20h30 Salle Multimédia. Les Enfants de la Résistance , séance proposée dans le cadre d’un partenariat entre la commune de Villefranche de Panat, de Lestrade et Thouels et Cinécran81. Tarif public 6€/ Tarif réduit 4,50€. Infos au 05 65 46 46 53.

11 février 2026 en salle | 1h 41min | Aventure, Drame, Famille, Historique

De Christophe Barratier

Par Christophe Barratier, Stéphane Keller

Avec Lucas Hector, Nina Filbrandt, Octave Gerbi

Pendant l’occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète résister aux nazis en plein cœur de la France. Sabotages, messages cachés et évasions périlleuses, ils mènent des actions clandestines sous le nez de l’ennemi. L’audace et l’amitié sont leurs seules armes pour lutter contre l’injustice. .

Villefranche-de-Panat 12430 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 46 53

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English :

8:30pm Salle Multimédia. Les Enfants de la Résistance , screening offered as part of a partnership between Villefranche de Panat, de Lestrade et Thouels and Cinécran81. Public price 6? Reduced price 4.50? Info: 05 65 46 46 53.

L’événement Cinéma Villefranche-de-Panat a été mis à jour le 2026-03-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)