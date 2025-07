Cinéma Voyageur Polisot

3 place de la gare Polisot Aube

Tarif : – – Eur

Début : 2025-07-16 18:00:00

fin : 2025-07-16

2025-07-16

Le Cinéma Voyageur est né de l’envie de partager des films qu’on aime et qui n’entrent pas dans les moules standardisés de la diffusion. Posé sur l’espace public, notre chapiteau aux parois poreuses construit un autre espace de diffusion désirant faire vivre la discussion, prolonger les histoires, créer des liens. Il propose au spectateur.trice de se frayer un autre chemin dans les méandres d’un système où l’image et la création sont devenues des objets de consommation.

C’est un cinéma libre et ambulant posant ses bagages ici ou là, au gré de ses envies, pour proposer une programmation qui émerveille, gratte et chatouille. Les films projetés sont produits à la marge de l’industrie cinématographique et n’ont ni de diffusion télé ni de distributeur en salle.

Notre programmation favorise l’échange d’expériences, de points de vue, de questionnements, dans une atmosphère intimiste.

18h>20h projection de films choisis avec les habitants du territoire

20h> 22h repas partagé

A la nuit tombée ciné plein air

Prix libre repas participatif et café associatif .

3 place de la gare Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

