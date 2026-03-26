Cinéma Walter Lapin Bischwiller
Cinéma Walter Lapin Bischwiller mercredi 1 avril 2026.
Cinéma Walter Lapin
31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-01 00:00:00
fin : 2026-04-01 16:30:00
Date(s) :
2026-04-01
Walter est le chanceux papa d’une joyeuse bande de petits lapins. Un jour, après un gros choc, il perd la mémoire… et se met à croire qu’il est un véritable super-héros ! Ça tombe bien sa voisine, une hérissonne intrépide, cherche justement un partenaire pour explorer le monde.
Les voilà embarqués dans une incroyable aventure. Mais la bande de petits lapins n’a pas dit son dernier mot pas question de laisser leur super-papa. Ils vont tout faire pour lui rappeler que, finalement, le plus cool des super-pouvoirs… c’est la famille !
Réalisatrice Caroline Origer
Avec les voix de José Garcia, Matthew Goode, Kila Lord Cassidy. .
31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr
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English :
L’événement Cinéma Walter Lapin Bischwiller a été mis à jour le 2026-03-19 par Maison de la Culture de Bischwiller
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