Cinéma We The Power Wingen-sur-Moder

Cinéma We The Power Wingen-sur-Moder mardi 14 octobre 2025.

Cinéma We The Power

29 route de Zittersheim Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

Début : Mardi 2025-10-14 20:15:00

fin : 2025-10-14

2025-10-14

We The Power suit le parcours de ces hommes et femmes qui ont constaté que le système énergétique en place creusait les inégalités sociales, appauvrissait les territoires et jouait contre le climat.

Ces individus qui ont choisi de ne pas rester immobiles et de montrer la voie à l’échelle locale, en menant des initiatives de production d’énergie renouvelable ou en sensibilisant les voisins à l’énergie. Avec eux, ils ont rassemblé des milliers de personnes et ont amorcé une réappropriation populaire de l’énergie, partout en Europe. .

29 route de Zittersheim Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 70 56 mjc.wingensurmoder@sfr.fr

English :

We The Power follows the journey of these men and women who realized that the existing energy system was widening social inequalities, impoverishing territories and working against the climate.

German :

We The Power verfolgt den Weg dieser Männer und Frauen, die festgestellt haben, dass das bestehende Energiesystem die sozialen Ungleichheiten vertieft, die Gebiete verarmen lässt und gegen das Klima spielt.

Italiano :

We The Power segue il viaggio di questi uomini e donne che si sono resi conto che l’attuale sistema energetico stava ampliando le disuguaglianze sociali, impoverendo le regioni e danneggiando il clima.

Espanol :

We The Power sigue la trayectoria de estos hombres y mujeres que se dieron cuenta de que el actual sistema energético estaba ampliando las desigualdades sociales, empobreciendo las regiones y perjudicando el clima.

