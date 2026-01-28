Cinéma week-end spécial inauguration Place de la Libération Uzerche

Cinéma week-end spécial inauguration

Place de la Libération Cinéma Louis Jouvet Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08

Le Cinéma Louis-Jouvet d’Uzerche, passe à la technologie laser pour vous proposer le meilleur confort de projection.

Entrez dans cette nouvelle ère à l’occasion d’un week-end spécial.

– Vendredi 6 février Soirée prestige

19h Inauguration du projecteur laser, suivie d’un pot de l’amitié

20h30 Projection du film les Tremblements de David Depesseville. En présence du réalisateur.

En partenariat avec le festival du cinéma de Brive

Gratuit ouvert à tous

– Samedi 7 février Journée en famille

14h30 Projection du film le Secret des Mésanges, suivie d’un Escape Game dans le cinéma.

Tarif unique 4,50€

– Dimanche 8 février A vous de jouer !

14h30 Séance ciné game avec la projection

du film La Traversée du temps

& animation jeux vidéo sur grand écran

Tarif unique 4,50€ .

Place de la Libération Cinéma Louis Jouvet Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 09 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma week-end spécial inauguration

L’événement Cinéma week-end spécial inauguration Uzerche a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Terres de Corrèze