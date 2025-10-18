Cinéma Week-end spécial Insaisissables Quai des Antilles Le Havre

La magie opère à nouveau sur grand écran.

Un week-end cinéma spécial Insaisissables vous attend au Pathé Docks Vauban.

Redécouvrez les deux films en salle premium, samedi 18 octobre à 19h et dimanche 19 à 15h — avec le supplément premium offert.

Illusions, mystères et grand spectacle garantis. .

Quai des Antilles Cinéma Pathé (Docks Vauban) Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 11 48 83

