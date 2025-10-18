Cinéma Week-end spécial Insaisissables Quai des Antilles Le Havre
Cinéma Week-end spécial Insaisissables Quai des Antilles Le Havre samedi 18 octobre 2025.
Cinéma Week-end spécial Insaisissables
Quai des Antilles Cinéma Pathé (Docks Vauban) Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 19:00:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18 2025-10-19
La magie opère à nouveau sur grand écran.
Un week-end cinéma spécial Insaisissables vous attend au Pathé Docks Vauban.
Redécouvrez les deux films en salle premium, samedi 18 octobre à 19h et dimanche 19 à 15h — avec le supplément premium offert.
Illusions, mystères et grand spectacle garantis. .
Quai des Antilles Cinéma Pathé (Docks Vauban) Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 11 48 83
English : Cinéma Week-end spécial Insaisissables
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Cinéma Week-end spécial Insaisissables Le Havre a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie