Cinéma Y a pas de réseau à Savignac de Duras Savignac-de-Duras

Cinéma Y a pas de réseau à Savignac de Duras vendredi 10 octobre 2025.

Salle des fêtes Savignac-de-Duras Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

2025-10-10

En partenariat avec la municipalité de Savignac de Duras, vivre à Savignac, écran Livradais, cinéma l’Utopie et l’office culturel du Pays de Duras séance cinéma !

Synopsis Jonas et Gabi, 9 et 11 ans, passent le week-end avec leurs parents dans un gîte isolé au milieu d’une forêt.

A peine arrivés, les deux enfants décident de faire le mur, seuls en pleine nature, et vont surprendre deux malfrats aussi stupides que dangereux en train de faire exploser une antenne relais pour couper le réseau.

Se lance alors une course poursuite effrénée où pour leur échapper, les deux enfants vont devoir transformer leur gîte en une véritable forteresse de pièges et obstacles. .

Salle des fêtes Savignac-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 23 86

