Cinéma Y a pas de réseau Place du champ de foire Ainay-le-Château mardi 16 septembre 2025.

Place du champ de foire Foyer rural Ainay-le-Château Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

+16 ans

Début : 2025-09-16 20:00:00

fin : 2025-09-16

2025-09-16

Film de Edouard Pluvieux avec Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil.

Place du champ de foire Foyer rural Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr

English :

Film by Edouard Pluvieux with Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil.

German :

Film von Edouard Pluvieux mit Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil.

Italiano :

Film di Edouard Pluvieux con Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil.

Espanol :

Película de Edouard Pluvieux con Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil.

