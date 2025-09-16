Cinéma Y a pas de réseau Place du champ de foire Ainay-le-Château
Cinéma Y a pas de réseau Place du champ de foire Ainay-le-Château mardi 16 septembre 2025.
Cinéma Y a pas de réseau
Place du champ de foire Foyer rural Ainay-le-Château Allier
Tarif : 5 – 5 – EUR
+16 ans
Début : 2025-09-16 20:00:00
fin : 2025-09-16
2025-09-16
Film de Edouard Pluvieux avec Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil.
Place du champ de foire Foyer rural Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
English :
Film by Edouard Pluvieux with Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil.
German :
Film von Edouard Pluvieux mit Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil.
Italiano :
Film di Edouard Pluvieux con Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil.
Espanol :
Película de Edouard Pluvieux con Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil.
