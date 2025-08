Cinéma Y a pas de réseau Place du Marcadieu Nay

Cinéma Y a pas de réseau Place du Marcadieu Nay samedi 9 août 2025.

Cinéma Y a pas de réseau

Place du Marcadieu Espace Culturel du Pays de Nay Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5.6 – 5.6 – 5.6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Synopsis Jonas et Gabi, 9 et 11 ans, passent le week-end avec leurs parents dans un gite isolé au milieu d’une forêt. A peine arrivés, les deux enfants décident de faire le mur, seuls en pleine nature, et vont surprendre deux malfrats aussi stupides que dangereux en train de faire exploser une antenne relais pour couper le réseau. Se lance alors une course poursuite effrénée où pour leur échapper, les deux enfants vont devoir transformer leur gîte en une véritable forteresse de pièges et obstacles. .

Place du Marcadieu Espace Culturel du Pays de Nay Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

English : Cinéma Y a pas de réseau

German : Cinéma Y a pas de réseau

Italiano :

Espanol : Cinéma Y a pas de réseau

L’événement Cinéma Y a pas de réseau Nay a été mis à jour le 2025-08-04 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay