Cinéma Y a pas de réseau Le Bourg Teillet-Argenty mardi 7 octobre 2025.

Le Bourg La Grange Teillet-Argenty Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit

-16 ans, Carte Mobilité Inclusion

Début : 2025-10-07 20:30:00

fin : 2025-10-07

2025-10-07

Film de Edouard Pluvieux avec Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil

Le Bourg La Grange Teillet-Argenty 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr

English :

Film by Edouard Pluvieux with Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil

German :

Film von Edouard Pluvieux mit Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil

Italiano :

Film di Edouard Pluvieux con Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil

Espanol :

Película de Edouard Pluvieux con Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil

