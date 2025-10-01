Cinéma « Y’a pas de réseau » Dun-le-Palestel
Cinéma « Y’a pas de réseau » Dun-le-Palestel mercredi 24 décembre 2025.
Cinéma Kaamelott deuxième volet (partie 1)
Salle Apollo Dun-le-Palestel Creuse
Projection du film Kaamelott deuxième volet (partie 1) , à 15h, salle Apollo. Durée du film 2h19. .
Salle Apollo Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 81 58 72
