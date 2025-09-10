Cinéma | Y’a pas de réseau Centre Culturel Langeac
Cinéma | Y’a pas de réseau
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire
Début : 2025-09-10 20:30:00
fin : 2025-09-10
2025-09-10
1h 20min | Comédie | De Edouard Pluvieux | Par Edouard Pluvieux, Olivier Ducray | Avec Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil, Julien Pestel
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com
English :
1h 20min | Comedy | From Edouard Pluvieux | By Edouard Pluvieux, Olivier Ducray | With Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil, Julien Pestel
German :
1h 20min | Komödie | Von Edouard Pluvieux | Von Edouard Pluvieux, Olivier Ducray | Mit Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil, Julien Pestel
Italiano :
1h 20min | Commedia | Di Edouard Pluvieux, Olivier Ducray | Con Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil, Julien Pestel
Espanol :
1h 20min | Comedia | Por Edouard Pluvieux, Olivier Ducray | Con Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil, Julien Pestel
