Cinéma Y’a pas de réseau LANNEMEZAN Lannemezan

Début : 2025-09-18 14:30:00

2025-09-18

Le CCAS propose aux seniors (+ 60 ans) une séance de cinéma au GRAND RIO de Lannemezan avec le film Y’A PAS DE RESEAU.

Tarif 4.50€ pour les personnes non-imposables ou 5€ pour les personnes imposables et 5.50€ pour les personnes extérieures à Lannemezan

Si vous souhaitez profiter du transport du Bandoulier, contacter le CCAS le matin même au 05 62 99 13 25.

Information Film

Comédie réalisée par Edouard Pluvieux

Avec Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil, Julien Pestel, Manon Azel, Roxane Barazzuol, Roman Angel. Avec la participation de Bernard Farcy et Zabou Breitman

Durée 1h20

Synopsis Jonas et Gabi, 9 et 11 ans, passent le week-end avec leurs parents dans un gîte isolé au milieu d’une forêt. À peine arrivés, les deux enfants décident de faire le mur, seuls en pleine nature, et vont surprendre deux malfrats aussi stupides que dangereux en train de faire exploser une antenne relais pour couper le réseau. Se lance alors une course poursuite effrénée où pour leur échapper, les deux enfants vont devoir transformer leur gîte en une véritable forteresse de pièges et d’obstacles.

LANNEMEZAN Au Cinéma Le Grand Rio Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 25

English :

The CCAS is offering seniors (over 60) a cinema screening of the film Y’A PAS DE RESEAU at the GRAND RIO in Lannemezan.

Price: 4.50? for non-taxpayers or 5? for taxpayers and 5.50? for non-Lannemezan residents

If you would like to take advantage of the Bandoulier transport service, please contact the CCAS that morning on 05 62 99 13 25.

Film information

Comedy directed by Edouard Pluvieux

With Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil, Julien Pestel, Manon Azel, Roxane Barazzuol, Roman Angel. With the participation of Bernard Farcy and Zabou Breitman

Running time: 1h20

Synopsis: Jonas and Gabi, aged 9 and 11, are spending the weekend with their parents in an isolated gîte in the middle of a forest. As soon as they arrive, the two children decide to sneak off alone into the wilderness, and surprise two thugs who are as stupid as they are dangerous, blowing up a relay antenna to cut the network. A frantic chase ensues, and to escape, the two children have to transform their lodge into a veritable fortress of traps and obstacles.

German :

Das CCAS bietet Senioren (+ 60 Jahre) eine Filmvorführung im GRAND RIO in Lannemezan mit dem Film Y’A PAS DE RESEAU an.

Preis: 4,50 ? für Nicht-Steuerpflichtige oder 5 ? für Steuerpflichtige und 5,50 ? für Personen außerhalb von Lannemezan

Wenn Sie den Transport des Bandoulier nutzen möchten, kontaktieren Sie das CCAS am selben Morgen unter 05 62 99 13 25.

Informationen zum Film:

Komödie unter der Regie von Edouard Pluvieux

Mit Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil, Julien Pestel, Manon Azel, Roxane Barazzuol, Roman Angel. Unter Mitwirkung von Bernard Farcy und Zabou Breitman

Dauer: 1h20

Synopsis Jonas und Gabi, 9 und 11 Jahre alt, verbringen das Wochenende mit ihren Eltern in einem abgelegenen Ferienhaus inmitten eines Waldes. Kaum angekommen, beschließen die beiden Kinder, sich allein in die Wildnis zu schleichen, und überraschen zwei ebenso dumme wie gefährliche Ganoven, die gerade dabei sind, einen Mobilfunkmast zu sprengen, um das Netz zu unterbrechen. Es beginnt eine wilde Verfolgungsjagd, bei der die beiden Kinder ihre Unterkunft in eine Festung voller Fallen und Hindernisse verwandeln müssen, um ihnen zu entkommen.

Italiano :

La CCAS offre ai cittadini anziani (oltre i 60 anni) la proiezione del film Y’A PAS DE RESEAU al GRAND RIO di Lannemezan.

Prezzo: 4,50 euro per i non contribuenti o 5 euro per i contribuenti e 5,50 euro per i non residenti a Lannemezan

Se desiderate usufruire del servizio di trasporto Bandoulier, contattate il CCAS la mattina stessa al numero 05 62 99 13 25.

Informazioni sul film

Commedia diretta da Edouard Pluvieux

Con Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil, Julien Pestel, Manon Azel, Roxane Barazzuol, Roman Angel. Con la partecipazione di Bernard Farcy e Zabou Breitman

Durata: 1 ora e 20 minuti

Sinossi: Jonas e Gabi, di 9 e 11 anni, trascorrono il fine settimana con i genitori in un gîte isolato in mezzo alla foresta. Appena arrivati, i due bambini decidono di sgattaiolare da soli nella natura selvaggia e di sorprendere due malviventi tanto stupidi quanto pericolosi, facendo esplodere un’antenna di collegamento per interrompere la rete. Ne segue un frenetico inseguimento e, per fuggire, i due bambini devono trasformare la loro casetta in una vera e propria fortezza di trappole e ostacoli.

Espanol :

La CCAS ofrece a las personas mayores de 60 años la proyección de la película Y’A PAS DE RESEAU en el GRAND RIO de Lannemezan.

Precio: 4,50 euros para los no contribuyentes o 5 euros para los contribuyentes y 5,50 euros para las personas de fuera de Lannemezan

Si desea beneficiarse del servicio de transporte Bandoulier, póngase en contacto con la CCAS esa mañana en el 05 62 99 13 25.

Información sobre la película

Comedia dirigida por Edouard Pluvieux

Con Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil, Julien Pestel, Manon Azel, Roxane Barazzuol, Roman Angel. Con la participación de Bernard Farcy y Zabou Breitman

Duración: 1 hora 20 minutos

Sinopsis: Jonas y Gabi, de 9 y 11 años, pasan el fin de semana con sus padres en una casa rural aislada en medio de un bosque. Nada más llegar, los dos niños deciden escabullirse solos en la espesura y sorprender a dos matones tan estúpidos como peligrosos, volando una antena repetidora para cortar la red. Se produce una persecución frenética y, para escapar, los dos niños tienen que transformar su casa de campo en una auténtica fortaleza de trampas y obstáculos.

