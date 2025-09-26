CINÉMA Y’A PAS DE RÉSEAU Montpeyroux

CINÉMA Y’A PAS DE RÉSEAU Montpeyroux vendredi 26 septembre 2025.

CINÉMA Y’A PAS DE RÉSEAU

13 Rue des Mazes Montpeyroux Hérault

Tarif : – – 5 EUR

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Par le cinéma itinérant Alain Resnais, venez à la salle polyvalente voir la comédie » Y’a pas de réseau » d’Edouard Pluvieux

Avec Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil, Julien Pestel

Jonas et Gabi, 9 et 11 ans, passent le week-end avec leurs parents dans un gite isolé au milieu d’une forêt. A peine arrivés, les deux enfants décident de faire le mur, seuls en pleine nature, et vont surprendre deux malfrats aussi stupides que dangereux en train de faire exploser une antenne relais pour couper le réseau. Se lance alors une course poursuite effrénée où pour leur échapper, les deux enfants vont devoir transformer leur gîte en une véritable forteresse de pièges et obstacles. .

English :

Come to the Salle Polyvalente to see the comedy « Y a pas de réseau » by Edouard Pluvieux, presented by the Alain Resnais traveling cinema

With Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil, Julien Pestel

German :

Durch das Wanderkino Alain Resnais, kommen Sie in die Mehrzweckhalle, um die Komödie « Y’a pas de réseau » von Edouard Pluvieux zu sehen

Mit Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil, Julien Pestel

Italiano :

Venite alla Salle Polyvalente a vedere la commedia « Y a pas de réseau » di Edouard Pluvieux, presentata dal cinema itinerante Alain Resnais

Con Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil, Julien Pestel

Espanol :

Venga a la Sala Polivalente a ver la comedia « Y a pas de réseau » de Edouard Pluvieux, presentada por el cine ambulante Alain Resnais

Con Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil y Julien Pestel

