CINÉMA Y’A PAS DE RÉSEAU Montpeyroux vendredi 26 septembre 2025.
13 Rue des Mazes Montpeyroux Hérault
Tarif : – – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
Par le cinéma itinérant Alain Resnais, venez à la salle polyvalente voir la comédie » Y’a pas de réseau » d’Edouard Pluvieux
Avec Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil, Julien Pestel
Synopsis:
Tout public
Jonas et Gabi, 9 et 11 ans, passent le week-end avec leurs parents dans un gite isolé au milieu d’une forêt. A peine arrivés, les deux enfants décident de faire le mur, seuls en pleine nature, et vont surprendre deux malfrats aussi stupides que dangereux en train de faire exploser une antenne relais pour couper le réseau. Se lance alors une course poursuite effrénée où pour leur échapper, les deux enfants vont devoir transformer leur gîte en une véritable forteresse de pièges et obstacles. .
13 Rue des Mazes Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie
English :
Come to the Salle Polyvalente to see the comedy « Y a pas de réseau » by Edouard Pluvieux, presented by the Alain Resnais traveling cinema
With Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil, Julien Pestel
German :
Durch das Wanderkino Alain Resnais, kommen Sie in die Mehrzweckhalle, um die Komödie « Y’a pas de réseau » von Edouard Pluvieux zu sehen
Mit Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil, Julien Pestel
Italiano :
Venite alla Salle Polyvalente a vedere la commedia « Y a pas de réseau » di Edouard Pluvieux, presentata dal cinema itinerante Alain Resnais
Con Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil, Julien Pestel
Espanol :
Venga a la Sala Polivalente a ver la comedia « Y a pas de réseau » de Edouard Pluvieux, presentada por el cine ambulante Alain Resnais
Con Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil y Julien Pestel
L’événement CINÉMA Y’A PAS DE RÉSEAU Montpeyroux a été mis à jour le 2025-09-13 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT