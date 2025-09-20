Cinéma Y’a pas de réseau Saint-Affrique

Cinéma Y'a pas de réseau Saint-Affrique samedi 20 septembre 2025.

Cinéma Y’a pas de réseau

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Samedi 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Jonas et Gabi, 9 et 11 ans, passent le week-end avec leurs parents dans un gite isolé au milieu d’une forêt.

A peine arrivés, les deux enfants décident de faire le mur, seuls en pleine nature, et vont surprendre deux malfrats aussi stupides que dangereux en train de faire exploser une antenne relais pour couper le réseau. Se lance alors une course poursuite effrénée où pour leur échapper, les deux enfants vont devoir transformer leur gîte en une véritable forteresse de pièges et obstacles.

6 août 2025 en salle | 1h 20min | Comédie

De Edouard Pluvieux | Par Edouard Pluvieux, Olivier Ducray

Avec Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil, Julien Pestel

à partir de 6 ans .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

Jonas and Gabi, aged 9 and 11, are spending the weekend with their parents in an isolated cottage in the middle of a forest.

German :

Jonas und Gabi, 9 und 11 Jahre alt, verbringen das Wochenende mit ihren Eltern in einem abgelegenen Ferienhaus inmitten eines Waldes.

Italiano :

Jonas e Gabi, di 9 e 11 anni, trascorrono il fine settimana con i genitori in un cottage isolato nel mezzo di una foresta.

Espanol :

Jonas y Gabi, de 9 y 11 años, pasan el fin de semana con sus padres en una cabaña aislada en medio de un bosque.

