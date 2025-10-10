Cinéma Y’a pas de réseau Salle des fêtes Villefranche-du-Périgord

Salle des fêtes Place de la liberté Villefranche-du-Périgord Dordogne

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Jonas et Gabi, 9 et 11 ans, passent le week-end avec leurs parents dans un gite isolé au milieu d’une forêt. A peine arrivés, les deux enfants décident de faire le mur, seuls en pleine nature, et vont surprendre deux malfrats aussi stupides que dangereux en train de faire exploser une antenne relais pour couper le réseau. Comédie réalisée par Edouard Pluvieux avec Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil et Julien Pestel .

Salle des fêtes Place de la liberté Villefranche-du-Périgord 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 64 97

English : Cinéma Y’a pas de réseau

Ciné Passions presents: « Y’a pas de réseau Friday, October 10 at 8:30 p.m

Jonas and Gabi, aged 9 and 11, spend the weekend with their parents in an isolated gite in the middle of a forest. Comedy directed by Edouard Pluvieux with Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil and Julien Pestel

German : Cinéma Y’a pas de réseau

Ciné Passions präsentiert Ihnen: « Y’a pas de réseau » am Freitag, den 10. Oktober um 20:30 Uhr

Jonas und Gabi, 9 und 11 Jahre alt, verbringen das Wochenende mit ihren Eltern in einer abgelegenen Hütte inmitten eines Waldes. Komödie unter der Regie von:Edouard Pluvieux mit:Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil und Julien Pestel

Italiano :

Ciné Passions presenta: « Y’a pas de réseau » Venerdì 10 ottobre alle 20.30

Jonas e Gabi, di 9 e 11 anni, trascorrono il fine settimana con i genitori in un cottage isolato in mezzo alla foresta. Commedia diretta da Edouard Pluvieux con Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil e Julien Pestel

Espanol : Cinéma Y’a pas de réseau

Ciné Passions presenta: « Y’a pas de réseau el viernes 10 de octubre a las 20h30

Jonas y Gabi, de 9 y 11 años, pasan el fin de semana con sus padres en una cabaña aislada en medio de un bosque. Comedia dirigida por Edouard Pluvieux con Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil et Julien Pestel

