Cinéma Yellow letters Bischwiller

Cinéma Yellow letters

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-21 20:00:00

fin : 2026-04-21 22:10:00

Date(s) :

2026-04-21

Professeur à la faculté d’Ankara, Aziz reçoit la lettre jaune qui lui signifie arbitrairement sa révocation. Quand sa femme Derya, célèbre comédienne au théâtre national, la reçoit à son tour, c’est le coup de grâce pour le couple. L’un et l’autre, condamnés pour leurs idées, sont obligés de se réfugier à Istanbul chez la mère d’Aziz. Le compromis entre cette précarité nouvelle et leur engagement politique va mettre leur mariage à l’épreuve.

Après l’excellent La Salle des profs, le réalisateur propose un récit engagé et puissant, récompensé par l’Ours d’or à la Berlinale 2026

Réalisateur Ilker Çatak

Avec Özgü Namal, Tansu Biçer, Leyla Smyrna Cabas

Professeur à la faculté d’Ankara, Aziz reçoit la lettre jaune qui lui signifie arbitrairement sa révocation. Quand sa femme Derya, célèbre comédienne au théâtre national, la reçoit à son tour, c’est le coup de grâce pour le couple. L’un et l’autre, condamnés pour leurs idées, sont obligés de se réfugier à Istanbul chez la mère d’Aziz. Le compromis entre cette précarité nouvelle et leur engagement politique va mettre leur mariage à l’épreuve.

Après l’excellent La Salle des profs, le réalisateur propose un récit engagé et puissant, récompensé par l’Ours d’or à la Berlinale 2026

Réalisateur Ilker Çatak

Avec Özgü Namal, Tansu Biçer, Leyla Smyrna Cabas .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

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English :

Aziz, a professor at Ankara University, receives the yellow letter arbitrarily notifying him of his dismissal. When his wife Derya, a famous actress at the national theater, receives it in turn, it is the coup de grâce for the couple. Both of them, condemned for their ideas, are forced to take refuge in Istanbul with Aziz?s mother. The compromise between this new precariousness and their political commitment will put their marriage to the test.

After the excellent La Salle des profs, the director offers a powerful, committed tale, awarded the Golden Bear at the Berlinale 2026

Director: Ilker Çatak

Starring Özgü Namal, Tansu Biçer, Leyla Smyrna Cabas

L’événement Cinéma Yellow letters Bischwiller a été mis à jour le 2026-03-19 par Maison de la Culture de Bischwiller