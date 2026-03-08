Cinéma Yellow Letters Place du Temple Montélimar
Cinéma Yellow Letters Place du Temple Montélimar mercredi 1 avril 2026.
Cinéma Yellow Letters
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-01
Ours d’or Berlinale 2026
Réalisé par İlker Çatak
Avec Özgü Namal, Tansu Biçer, Leyla Smyrna Cabas
Allemagne, Turquie drame
2h08 vost
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Golden Bear ? Berlinale 2026
Directed by ?lker Çatak
Starring Özgü Namal, Tansu Biçer, Leyla Smyrna Cabas
Germany, Turkey drama
2h08 ? vost
