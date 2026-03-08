Cinéma Yellow Letters Place du Temple Montélimar

Cinéma Yellow Letters Place du Temple Montélimar mercredi 1 avril 2026.

Cinéma Yellow Letters

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-14

Date(s) :
2026-04-01

Ours d’or Berlinale 2026

Réalisé par İlker Çatak
Avec Özgü Namal, Tansu Biçer, Leyla Smyrna Cabas
Allemagne, Turquie drame
2h08 vost
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Golden Bear ? Berlinale 2026

Directed by ?lker Çatak
Starring Özgü Namal, Tansu Biçer, Leyla Smyrna Cabas
Germany, Turkey drama
2h08 ? vost

