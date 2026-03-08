Cinéma Yellow Letters Place du Temple Montélimar

Cinéma Yellow Letters

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-01

Ours d’or Berlinale 2026



Réalisé par İlker Çatak

Avec Özgü Namal, Tansu Biçer, Leyla Smyrna Cabas

Allemagne, Turquie drame

2h08 vost

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Golden Bear ? Berlinale 2026



Directed by ?lker Çatak

Starring Özgü Namal, Tansu Biçer, Leyla Smyrna Cabas

Germany, Turkey drama

2h08 ? vost

