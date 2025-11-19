Cinéma YOROÏ

Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-19

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-19 2025-11-20 2025-11-22 2025-11-23 2025-11-24

Après une dernière tournée éprouvante, Aurélien décide de s’installer au Japon avec sa femme Nanako, enceinte de leur premier enfant.

Alors que le jeune couple emménage dans une maison traditionnelle dans la campagne japonaise, Aurélien découvre dans un puits une armure ancestrale qui va réveiller d’étranges créatures, les Yokaïs.

De David Tomaszewski

| Par Orelsan, David Tomaszewski

Avec Orelsan, Clara Choï .

Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10

English :

After a grueling final tour, Aurélien decides to move to Japan with his wife Nanako, who is pregnant with their first child.

German :

Nach einer letzten anstrengenden Tournee beschließt Aurélien, mit seiner Frau Nanako, die mit ihrem ersten Kind schwanger ist, nach Japan zu ziehen.

Italiano :

Dopo un’estenuante tournée finale, Aurélien decise di trasferirsi in Giappone con la moglie Nanako, incinta del loro primo figlio.

Espanol :

Tras una agotadora última gira, Aurélien decidió trasladarse a Japón con su esposa Nanako, embarazada de su primer hijo.

L’événement Cinéma YOROÏ Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-10-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)